La CUT advierte casos de acoso y abuso laboral en Risaralda

Así lo indicó Lina María Montilla, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores al señalar que muchos empleadores están haciendo caso omiso a las directrices impartidas por el Ministerio del trabajo por instrucción del gobierno nacional y están obligando a trabajadores a tomar licencias y vacaciones no remuneradas aún cuando esto está prohibido.

"En medio de la emergencia nacional Risaralda no ha sido ajena a la vulneración de los derechos laborales en tiempo de Coronavirus, desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Risaralda, hemos visto que la vulneración de derechos se ha dado principalmente en el sector textil, algunos hoteles y moteles", afirmó.

Desde la CUT, invitaron a los trabajadores para que no firmen documentos bajo presión, pues recordó que no es la clase obrera la culpable de la crisis que está pasando, por ello recomendó no firmar suspensiones ni modificaciones a los contratos.

