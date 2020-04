No se puede tolerar más la falta de respeto: Pión a Alcalde de Cartagena

El concejal, César Pión, le pidió a la mesa directiva del Concejo distrital enviar evidencia a los organismos de control como la Procuraduría, Fiscalía, entre otros, para que se investiguen las acusaciones e improperios proferidos por el Alcalde de Cartagena, William Dau, durante la sesión de clausura de sesiones extraordinarias realizada este lunes.

Pión señaló que no se puede seguir tolerando la falta de respeto por parte del primer mandatario de la ciudad hacia los concejales por lo que pidió que se abran los procesos a que haya lugar para determinar el grado de responsabilidad del Alcalde y se impongan las sanciones correspondientes.

Le puede interesar: Vulgaridades y señales obscenas entre alcalde de Cartagena y Concejales

“Las diferencias de pensamiento se pueden tolerar pero las faltas de respeto ya no. Le pido a la Secretaria y a la mesa directiva que se envíe este video y el audio a los organismos de control porque este señor además de acusarnos de actos de corrupción nos ha llamado maricas e hijueputas y no lo podemos permitir. En la ciudad se cree que este señor nos tiene arrinconados y que no se puede decir nada contra él y así no es. Hay que ponerle un punto a esto”, expresó.

El Concejal volvió a expresar que su intención y la de sus colegas solo ha sido ejercer el control político y verificar que la actuación del Alcalde y sus funcionarios se lleve a cabo priorizando los derechos de la ciudadanía.