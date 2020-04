En Cartagena los pescadores no tienen a quien venderle

Pese a la llegada de Semana Santa donde aumenta considerablemente el consumo de pescado en Cartagena, las personas que madrugan y se dedican diariamente a esta actividad reportan pérdidas considerables por la emergencia sanitaria generada por el Coronavirus.

La situación es tan grave que los pescadores oriundos de la isla de Tierrabomba, en la zona insular de Cartagena, no tienen a quien venderle lo que recogen en sus faenas.

"La salida del pescado no es la misma que antes. Teníamos la fuente de los restaurantes y si ellos no funcionan, nosotros no tenemos a quien venderle. La mercancía está represada porque vivimos del día a día, por eso nos ha tocado venderle a los mismos nativos con precios más bajos a los habituales", aseguró Egovaris Torres, pescador.

Le puede interesar: Intensa sequía afecta cultivos y ganado de los campesinos de Bolívar

Los pescados recogidos durante los últimos días se encuentran guardados en neveras para que no se pierdan. "Hemos aprovechado que la naturaleza ha respirado para pescar sin problema, pero, tenemos que se nos dañen", contó Torres.

"Estamos vendiendo a los mismos nativos a precios cómodos. Por ejemplo, la sierra la estamos comercializando a 12 mil pesos, el pargo rojo a 15 y el atún a 14 mil", expresó el humilde pescador de Tierrabomba.

Los isleños le piden ayudas humanitarias a la Alcaldía de Cartagena para solventar la crisis que tienen en sus hogares por la falta de sustento.

EN TODO MOMENTO, CARACOL RADIO, MÁS COMPAÑÍA