Denuncian invasión a un lote de Floridablanca

Preocupados están los habitantes del conjunto residencial Recodo de la Florida en Floridablanca por la invasión de un lote cercano. Son varias familias las que llegaron allí en las últimas horas.

Margie Forero, una habitante del lugar pidió la intervención de las autoridades, "la Alcaldía no ha hecho nada, y lo que sabemos es que si el alcalde no dice nada la Policía no los puede desalojar".

Al parecer estas familias serían las que perdieron sus viviedas, el fin de semana pasado, en el asentamiento humano Asomiflor, tras un deslizamiento de tierra.

