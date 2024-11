La indirecta de Juan Fernando Quintero a River Plate tras ganar la Sudamericana con Racing

Juan Fernando Quintero entró en los libros de historia de Racing luego de ser parte importante en la obtención del título de la Copa Sudamericana. El colombiano, que marcó el doblete que clasificó a La Academia en las semifinales ante Corinthians, también dio el pase previo en la final ante Cruzeiro, con el que Gastón Martirena abrió el marcador que luego terminó 3-1.

El antioqueño entró al corazón de los hinchas del conjunto de Avellaneda por el coraje y la calidad con la que ha jugado, además de aparecer en los momentos clave, como en la complicada semifinal frente a Corinthians. No obstante, ha tenido durante su paso por el club momentos a nivel familiar difíciles, por lo que lograr el trofeo fue un premio a todo lo que ha vivido en los últimos meses.

La indirecta hacia River Plate

Como es bien sabido, Juanfer es un ídolo de River Plate luego de haber marcado el recordado gol en la final de la Libertadores 2018 ante el eterno rival, Boca Juniors, en el Santiago Bernabéu de Madrid. Por lo tanto, el antioqueño quedó en la historia de dos de los equipos más grandes de Argentina y del continente.

Sin embargo, por más aprecio que Juanfer le tenga a River, tras la coronación de la Copa Sudamericana en suelo paraguayo, dejó un comentario en contra de las directivas que, en su momento, no lo respaldaron en los últimos meses. “En ese momento, cuando muchos no confiaban en mí... En River se hablaron muchas cosas, no pude seguir y Racing depositó la confianza en mí”, fueron sus palabras.

Juanfer se marcó de River a finales de 2022 por una cuestión burocrática, pues en Argentina no se pueden sacar dólares del país. Llegó a Junior y allí estuvo durante seis meses en un paso que no fue lo esperado, por lo que a mediados del 2023 regresó al fútbol argentino para infundirse los colores de Racing, club para el que ha jugado 52 partidos (36 como titular), ha aportado 13 goles y 10 asistencias.

A pesar de las recientes palabras de Quintero, su regreso a River Plate no se descarta, incluso mantiene una relación cercana con miembros del equipo, como el caso del entrenador, Marcelo Gallardo. El técnico dejó abierta la posibilidad para la vuelta a la institución del colombiano.

“Mi relación con ‘Juanfer’ ya es conocida. Él lo ha manifestado, siempre he tenido mucho cariño con respecto a la relación que hemos generado, más allá de mi exigencia para con él y él sabe que ha tenido que soportarme siendo exigido. Por más que hoy esté vistiendo otra camiseta, lo considero una persona a la que quiero mucho, que es parte también de la familia riverplatense, porque él lo ha mencionado muchas veces, o sea que nunca se sabe lo que pueda pasar”, comentó.