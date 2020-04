Pólemica por aparente éxodo de bogotanos a Villa de Leyva en cuarentena

La polémica se suscitó en Villa de Leyva (Boyacá), por denuncias sobre una presunta violación masiva de la cuarentena ordenada para frenar el coronavirus. Por redes sociales y por Whatsapp, circularon una serie de fotografías donde al parecer se constataba que en masa, miles de personas habrían transitado durante todo el día por el pueblo, ‘como si nada’, violando la orden de aislamiento obligado por cuenta de la pandemia generada por el Covid-19. Incluso, también se denunció un aparente éxodo de residentes de Bogotá al municipio de Villa de Leyva.

La situación alarmó al país, en la medida en que Colombia se encuentra en un momento de emergencia sanitaria muy delicada, en la cual, se tiene que guardar confinamiento para enfrentar la crisis de salud.

“Para nosotros fue sorprendente ver estas fotografías, porque Villa de Leyva venía acatando de forma juiciosa el aislamiento y las directrices de la administración municipal. Videos en tiempo real donde se veía bastante gente, mucho movimiento, y conglomeraciones, nos genera preocupación. El municipio tiene un circuito de cámaras, y mediante un derecho de petición, ya solicité que se nos suministre al concejo municipal, esos videos para tener la certeza de si realmente tuvimos ese tipo de afluencia de personas y en que sitios fueron advertidos para tomar decisiones sobre todo en la semana santa que comienza, que será crucial para enfrentar la pandemia”, puntualizó en Caracol Radio el presidente del concejo municipal de Villa de Leyva, Víctor Forero.

Agregó el concejal Forero, que “aunque la policía de tránsito y el alcalde municipal aseguran que los controles viales sí se están haciendo rigurosamente en vías nacionales y departamentales, deben tal vez fortalecerse también en las vías internas y caminos veredales, pues es por allí donde muchos, según las denuncias, intentarían infringir la cuarentena. Creo que el alcalde ha tenido muy buenas intensiones como por ejemplo la aplicación del pico y cédula de lunes a viernes, donde la gente tenía restringido el tiempo para salir a abastecerse, pero, tal vez es una falla que tenemos que corregir, el que el pico y placa para sábado y domingo haya quedado con 5 dígitos, eso también tal vez incentivó la salida de muchos más durante este sábado, día de mercado”.

Por su parte, el alcalde de Villa de Leyva, Josué Javier Castellanos, afirmó en Caracol Radio que las denuncias son falsas:

“Es totalmente falso, y eso fue una ‘Fake News’. La gente que estanca ayer en la calle era la gente del campo y los residentes de Villa de Leyva que necesitaban abastecerse, más no eran turistas. Yo invito a la gente a entender que el sábado es el único día de mercado que tenemos en el municipio, razón por la cual vinieron muchos campesinos a abastecerse y también a vender sus productos en la plaza de mercado, recordemos que dentro del decreto del aislamiento del presidente Iván Duque, no se pueden cerrar los centros de abastos, porqué hay que garantizar que el abastecimiento, los alimentos para que la gente esté tranquila en el confinamiento; pero además, este abastecimiento se estaba haciendo con todos los protocolos y el distanciamiento ordenado, con filas para ingresar y con el distanciamiento desde adentro de la plaza, aunque a muchos no le gusto, lo garantizamos pero eso si no lo explicaron quienes publicaron esas fotos, que además fueron mal intencionadas y no mostraron la realidad”, dijo el mandatario de Villa de Leyva.

Agregó que “estuvieron especulando que la gente estaba llegando de Bogotá a las fincas de veraneo, eso no es real, no hay llegado ni deambulando turistas, se tienen los controles en todos los ingresos y es imposible que eso se pueda dar.”

Concluyó que “en Davivienda había una cola de personas que estaban cobrando el subsidio de familias en acción y el reembolso del IVA, y por qué habían tantos usuarios de ese servicio financiero, es porque ese banco solo abre martes, jueves y sábado en este momento, entonces la gente aprovechó a venir a hacer esta diligencia bancaria y a hacer su mercado. También aprovecharon para hacer sus pagos de servicios públicos, con filas que no superaban las 20 o 25 personas. En Efecty, hicieron filas, porque ahí pagan el subsidio del adulto mayor, algunos cobraron su subsidio y se fueron a comprar comida, por eso había tránsito de personas”.

Villa de Leyva se convirtió en tendencia, con más de 7.000 trinos que se referían a la supuesta violación masiva de la cuarentena, denuncia que también desmintió con cifras el comandante (e) de la Policía de Boyacá, Douglas Restrepo, quien confirmó que “en el 2019 ingresaron 7.000 vehículos el fin de semana previo a la celebración de la Semana santa a Villa de Leyva, y para este año, en la misma fecha, 255 vehículos pasaron por el peaje de Sáchica (anterior y obligado para ingresar a Villa de Leyva y a municipios cercanos como Sutamarchán, Sáchica y Ráquira dentro de otros), 44 entraron a Villa de Leyva, y solo 2 de estos no se encontraban dentro de las excepciones para poder transitar.

“Es imposible que entren por las trochas los infractores de la medida, pues esta cerrados los accesos de las vías departamentales y nacionales, eso no le cabe en la cabeza a nadie. Todos los accesos al departamento tienen control y de eso damos fe todas las autoridades que trabajamos mancomunadamente. Hemos aplicado 94 comparendos hemos aplicado a los desobedientes del asilamiento, pero les doy un parte de tranquilidad porque al menos el 95% de la población ha guardado la cuarentena, lo que pasa es que tenemos otra población, como la de los migrantes venezolanos, y los trabajadores informales, a quienes el aislamiento les golpea bastante el bolsillo, pues viven del día a día”.

El alcalde también hizo “un llamado al sentido común, porque la gente no puede hacer la cuarentena con hambre. La gente tiene que abastecerse, y es muy fácil desde la casa, con todas las comodidades, con la nevera llena y con Wiffi y hasta con empleados en la casa, generar noticias falsas a través de fotografías que pueden tergiversar la verdad y la realidad de las cosas. Para algunos será muy fácil guardar con toda la comodidad la cuarentena, pero para el obrero, el que vive del diario y del dio a día, es muy complejo, y tienen que de alguna manera buscar cómo se abastecen”.

Por esta razón, las autoridades piden mesura en las publicaciones en redes sociales que se hagan desde las casas, sobre lo que ocurre afuera en medio de la cuarentena generada por el coronavirus.