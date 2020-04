Taxistas trasladan gratis a profesionales de la salud

Los miembros de la fuerza amarilla han mostrado un ejemplo cívico. Se han unido a una iniciativa nacional, llevar a los profesionales de la salud y asociados a las labores de limpieza clínica y hospitalaria desde sus casas a sus áreas de trabajo.

Algunas denuncias relacionadas con la falta transporte público para estos médicos, enfermeros y personas encargadas de oficios varios, obligó a que los conductores de estos taxis decidieran apoyar esta labor.

Juan Carlos Bastos, miembro de uno de los principales sindicatos de taxistas le dijo a Caracol Radio que “esto hace parte de una labor humanitaria con la intención de asistir a aquellos que trabajan en el sector de la salud que no logran llegar a tiempo a sus trabajos porque no tienen un vehículo propio y ahora con la pandemia no pueden tener acceso a un transporte público”.

Invitó a “los demás taxistas asistir a estas personas porque son quienes nos cuidan, quienes de forma heroica salen a sus trabajos a exponiéndose al contagio”.

Los conductores han manifestado que esta es una labor que busca crear conciencia en los hogares cucuteños para no excluir a quienes hoy en día son los encargados de contener el Coronavirus.

