Ciudadanos en Pereira se hacen pasar por médicos para evitar multas

En Pereira autoridades de tránsito denuncian que algunos ciudadanos buscan burlar las restricciones, durante esta medida de aislamiento obligatorio, mimetizándose como personal médico.

Desde el Instituto de Movilidad y Tránsito De Pereira, advierten que muchas personas se están haciendo pasar por personal médico, con falsas batas e indumentaria, para hacer parte de una de las excepciones y poder circular en sus vehículos por estos días, pero en realidad trabajan en otras profesiones y buscan burlar las autoridades.

"Hemos realizado más de 130 inmovilizaciones, la gente parece que no toma esto en serio y es como una feria de las excusas, todos tienen un motivo para salir y no hacen caso, lo más grave es que se hacen pasar por médicos, es el colmo del descaro, se ponen hasta batas para burlar los controles y cuando les solicitamos su tarjeta profesional, son abogados, administradores, ingenieros, todo menos médicos y dicen que van a visitar a las novias, inmediatamente procedemos a las inmovilizaciones y aplicar los comparendos, no podemos permitir estas acciones malintencionadas", confirmó en diálogo con Caracol Radio Pereira, Sergio Alexander Trejos, director del Instituto de Movilidad y Tránsito de Pereira

Expresó el directivo qué esa conducta no sólo es ilícita sino riesgosa, teniendo en cuenta los casos que se han presentado de coronavirus en Pereira y Risaralda.

Señaló que son más de 500 los comparendos que se han impuesto hasta el momento además de un centenar de infracciones de tránsito a conductores, quienes han sido sorprendidos burlando las señales de tránsito.

Le puede interesar: Animales no son foco de contagio del Covid-19: Ministerio de Salud