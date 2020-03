Mujer lleva esperando más de tres días por prueba de covid-19

Es un verdadero drama el que está viviendo una instrumentadora quirúrgica, quien pese a tener más de 12 días con síntomas respiratorios no ha encontrado una solución por parte de la EPS.

A Paola Rojas, una médica de la nueva EPS ordenó que debían practicarle el examen de covid-19 desde el fin de semana. Sin embargo esta no se la ha practicado porque, según ella, el laboratorio tiene ciertos horarios.

"Me he estado comunicando con el laboratorio y la respuesta es que ellos no trabajan los domingos, me programaron para el lunes (ayer) pero dicen que solo trabajan hasta las 6:00 de la tarde, y me parece terrible porque el virus no tiene horario", dijo la instrumentadora.

La mujer asegura que su calidad de vida, debido a los síntomas, está empeorando por lo que pide a las autoridades de salud se le practique el examen rápidamente para saber si tiene el Coronavirus.