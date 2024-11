Fico no está de acuerdo con que se implemente impuesto de seguridad en servicios públicos

Medellín

Varios sectores se han manifestado sobre la propuesta del gobernador de Antioquia Andes Julián Rendón, el cual, mediante un proyecto de ordenanza radicado en la Asamblea Departamental, pretende que se le autorice a anexar un impuesto a la cuota de servicios públicos para recaudar fondos para reforzar mecanismos de seguridad. Recientemente Fenalco Antioquia manifestó su inconformidad, ya que dicen estar suficientemente agobiados con impuestos. Ahora quien manifiesta su punto de vista es el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, quien también manifestó no estar de acuerdo con la forma del recaudo.

El mandatario recalcó que sí está de acuerdo en que hay que conseguir más recursos para poder invertir en seguridad, pero no con que se le adicionen más impuestos a la cuanta de servicios públicos, que por el contrario debería disminuir.

“Hay que tener claridad, inclusive, si jurídicamente EPM podría inclusive cobrar ese tributo a través de la cuenta de servicios públicos. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo no estoy de acuerdo en que a la gente se le aumente más la cuenta de los servicios públicos, cuando ya de por sí es alta la tarifa de energía. Eso es un tema. Segundo, ahora bien, el espíritu del proyecto es tener seguridad. Claro que es que yo estoy de acuerdo que necesita avanzar más en seguridad, ¿cómo no? Pero tenemos que buscar otras fuentes o tenemos que buscar otros mecanismos”.

El mandatario agregó que en reuniones que ha sostenido con el gobernador Rendón le ha propuesto que las obras como construcción de infraestructura para la fuerza pública se hagan mediante obras por impuesto, a través de EPM. Este sería una de varias opciones que ha conversado el alcalde Federico con el gobernador Andrés Julián.

También mencionó que se estima una alta inversión en cámaras de seguridad en la subregión del Valle de Aburrá a través de la entidad Área Metropolitana aporte a ese plan del gobernador.