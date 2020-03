Universitarios piden flexibilidad en clases virtuales

Los estudiantes de la universidad de Pamplona están solicitando flexibilidad a los alumnos de escasos recursos quienes no pueden acceder a internet para sus clases virtuales.

Luis García, líder estudiantil de la Unipamplona aseguró "hemos tenido información que algunos de nuestros compañeros no logran realizar los trabajos o estar en las clases virtuales, porque no tienen acceso a internet, no tienen computador o viven en lugares muy distante".

"La solicitud que estamos haciendo es para que la universidad y los docentes, ayuden a quienes no tienen estas facilidades, se contemple no poner fallas a quiénes no logran conectarse; esperamos una respuesta y apoyo en medio de esta situación que vive el país". Señaló

La Ministra de Educación anunció que las clases virtuales se realizarán hasta el 30 de mayo.