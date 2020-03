Las pruebas que me hicieron se dañaron: Conductor que transportó a taxista

En Cartagena, un verdadero drama vive el conductor que transportó tanto al taxista de 58 años fallecido por Coronavirus, Arnold de Jesús Ricardo Iregui; como a su hermana, Liliana Ricardo, quien permanece aislada en su casa tras ser diagnosticada con Covid-19.

El hombre aseguró a través de los micrófonos de Caracol Radio que lleva 15 días esperando los resultados que logren determinar si tiene o no Coronavirus. En medio de esta crisis, denunció que el agravante está en que las dos pruebas que le ha aplicado su EPS hasta el momento, se dañaron por motivos que aún desconoce.

“Me está pasando algo increíble en esta situación que estamos viviendo, tengo 15 días de estar confinado en mi casa con mi familia por decisión propia. Hasta el día de hoy, no he sabido los resultados de la primera prueba porque hace varios días me llamaron a comunicarme que se les había dañado y no había servido. Luego me la repitieron y ahora me acaban de llamar a decirme que esa segunda muestra que me tomaron también se dañó”, expresó el también taxista.

Lea también: Analizan si muerte de una religiosa en Cartagena fue por Coronavirus

Aunque actualmente no presenta ninguna sintomatología del Covid-19, el conductor le pidió al Gobierno Nacional dar a conocer el diagnóstico lo más pronto posible porque su hogar no está recibiendo ningún sustento.

“Decidí no salir porque no tenía certeza de saber qué está pasando conmigo. Imagínate yo andando en un taxi cuánta gente uno puede llegar a contagiar. Mi suegra de 56 años si me viene diciendo que tiene malestar en la garganta, un poco de tos y molestia en la nariz”, manifestó.