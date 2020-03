Daniel Quintero ordenó un estudio independiente sobre la calidad del aire

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, mediante su cuenta de twitter informó que dio instrucción a la autoridad ambiental Área Metropolitana que realice un estudio independiente sobre las reales causas del deterioro de la calidad de aire en la capital antioqueña.

Esto ratifica que el mandatario no cree en los informes que ha estado entregando el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) sobre que, la contaminación la ocasionan diversos incendios en distintas regiones del país y hasta el continente.

De inmediato el Área Metropolitana respondió también por la red social Twitter escribió “Así se hará señor Alcalde. Estamos dispuestos a hacer nuevas investigaciones para diagnosticar qué está afectando mayormente la calidad del aire del Valle de Aburrá”.

Cabe recordar que a principio de la semana el mandatario publicó un tweet asegurando que no creía en las explicaciones que entregaba la entidad sobre las reales causas que generan la contaminación en el Valle de Aburrá, lo que fue respondido de inmediato por el funcionario del SIATA, quien aseguró “Como usted trina irrespetuosamente de manera pública, asumo que yo también puedo contestarle públicamente? Alcalde, que usted no entienda no quiere decir que todos los profesionales que trabajamos en esto no lo hagamos. Cuando usted quiera estoy dispuesto a explicarle".

Esta situación ha dejado bastante confundida a la población que cada día ve como las estaciones de monitoreo se ponen en rojo algunos días, sin el flujo vehicular acostumbrado.