Manizaleña contagiada con coronavirus en Londres relata su experiencia

Claudia Janeth Amaya es una manizaleña de 42 años que vive desde hace 4 en Londres, específicamente en el distrito de Leyton, y ha dado positivo para COVID-19.

En diálogo con Caracol Radio señaló que todo empezó con un dolor de cabeza que le duró 3 días, acompañado de dolor en los ojos, mareo y fiebre. Inmediatamente se comunicó con sus jefes que le recomendaron no asistir a trabajar para evitar posibles contagios a otros compañeros.

Relató que durante 2 días se sintió muy bien pero que recayó con síntomas como dolor en el cuerpo, desaliento, diarrea, tos, falta de aire, dolor abdominal y en la espalda, acompañados de una temperatura superior a 39 los grados.

Como en Inglaterra no permiten a las personas con síntomas acercarse a los hospitales, a no ser que no puedan respirar por sus propios medios, le preguntaron si tenía hematomas en la piel y le pidieron que intentara bajar el mentón hasta tocarse el pecho para determinar su estado. Como sí pudo hacerlo recibió orientación telefónica y virtual para combatir el virus con Paracetamol y aislamiento durante 14 días, pero ningún tipo de asistencia médica adicional.

Dice que no ha estado en contacto con nadie procedente de China, España o Italia, por lo cual cree que se contagió en el transporte público ya que allí se ven muchas personas con síntomas de gripa a diario.

También afirmó que perdió los sentidos del olfato y el gusto temporalmente, y que gracias a una mujer que le acompaña en su casa ha podido recuperarse con los remedios naturales que ella le ha dado como bicarbonato con limón, agua con jengibre y canela, naranja con miel, infusiones de cebolla y ajo etc, aunque aclaró que todos deben consumirse calientes.

Afirmó que tanto el gobierno del Reino Unido como los de otros países en Europa han tardado mucho en tomar medidas para evitar la propagación del virus y que la gente no usa medidas de protección como tapabocas y guantes, además que no se le está brindando ninguna clase de ayuda económica a la población en general aunque esté infectada.

Hizo un llamado a los colombianos para que se tomen en serio los protocolos de seguridad sanitaria y aislamiento preventivo, para que el país no termine afrontando una situación tan crítica de contagios e incluso fallecimientos como sucede en Italia o España.

