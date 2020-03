Profesionales de la salud preocupados por desacato a las medidas sanitarias

La presencia de cientos de personas en la zona céntrica de Cúcuta en medio del aislamiento obligatorio anunciado por el gobierno nacional, preocupa a médicos, enfermeros y demás profesionales de la salud que le han dedicado las últimas semanas a la contención del Coronavirus.

Andrés Felipe Arias, médico infectologo del Hospital Universitario Erasmo Meoz, tomó la vocería para pedirle a los cucuteños responsabilidad y compromiso en la tarea de mantenerse en sus hogares.

“Se puede generar una alerta comunitaria para atender esta situación, esto no puede ser una irresponsabilidad de la gente que se siente sana y saludable y creen que esta enfermedad no les va a pasar factura”.

Resaltó que “lo que nos preocupa es la cantidad de gente que está en las calles, lo que a mí me angustia mucho de esta situación porque como médico infectologo es al ver que no entienden y no dimensionan lo que pudiera pasar, si facilitamos que todos salgan, el sistema de salud se puede desbordar”.

Destacó que una persona infectada puede contagiar a tres personas más, por lo que el riesgo es aún mayor y pidió acatar las recomendaciones.