Alcalde de Sincelejo se aísla por contacto con infectado por coronavirus

El alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez, informó que se encuentra aislado en su residencia por haber estado en una reunión en la que estuvo el alcalde de Popayán, Juan Carlos López, quien dio positivo para coronavirus.

El mandatario escribió en su cuenta de Twitter: "Aunque no he sentido síntomas asociados al #coronavirus, he tomado la decisión de aislarme preventivamente y realizarme los exámenes pertinentes para que todos estemos tranquilos. Desde mi casa seguiré trabajando, los invito a continuar con las medidas preventivas".

La reunión donde coincidieron los mandatarios fue en la Presidencia de la República, donde estuvieron alcaldes y gobernadores la semana anterior.