Cartageneros hacen largas filas para abastecerse en el toque de queda

Bajo el inclemente sol y las fuertes temperaturas, miles de cartageneros hacen largas filas en las afueras de reconocidos supermercados para abastecerse de comida y productos sanitarios durante el toque de queda, medida que aplicará el fin de semana las 24 horas.

Con el propósito de evitar la propagación del Coronavirus, los almacenes de cadena solo dejan ingresar a sus establecimientos pequeños grupos de 20 personas. El tiempo de espera para entrar no vale, lo importante es obtener los productos suficientes para el hogar.

"Me tocó esperar más de 20 minutos para poder comprar los alimentos necesarios y no pasar necesidades durante el fin de semana. Me parece bien que se tomen estas medidas, todo esto es por nuestra salud", Alexander Díaz, habitante del barrio Villas de la Candelaria.

Otros ciudadanos aseguraron que debido a las compras masivas en toda la ciudad, ya empiezan a escasear algunos productos de la canasta familiar. "Me tocó venir de nuevo porque ayer el arroz se había acabado. También es complicado conseguir huevos, sin embargo, lo que resalto es que los precios se han mantenido", sostuvo Pedro Mendoza.

Mientras los cartageneros hacen las filas para ingresar, los supermercados brindan alcohol a todos los clientes como medida de prevención frente al Covid-19.