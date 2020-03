La Semana Santa en Pereira será virtual: Monseñor Rigoberto Corredor

Así lo ha confirmado Monseñor Rigoberto Corredor Bermúdez, obispo de la Diócesis de Pereira, luego de acatar las medidas adoptadas por el alcalde Carlos Maya, frente a la prevención que debe tener el mundo para prevenir la expansión de la pandemia del Coronavirus.

Ha enfatizado Monseñor que las actividades de celebración del Semana Santa en Pereira se van a desarrollar tomando las medidas restrictivas del caso, es decir, con un número muy pequeño de población, transmitiendo por los canales digitales (redes sociales y páginas en internet) y buscando la posibilidad de llegar hasta las casas a través de la televisión con apoyo de canales locales y regionales como Telecafé.

"Todo lo vamos hacer, pero de forma digital, de forma virtual, con un grupo mínimo de personas y se va a transmitir, no podemos dejar de hacer el lavatorio de los pies, de hacer el viacrusis, no por las calles sino en la misma catedral, todo lo vamos a realizar nosotros, pero ya no en forma masiva, ya no con todo el gentío encima que era lo más bello porque es lo que contamina (la gente aglomerada) y lo que realmente salva es la gente aislada, pero se van a transmitir las ceremonias todas, por diferentes medios, por Telecafé, por donde nos puedan colaborar", aseguró el Obispo de la Diócesis de Pereira.

Agregó que es primera vez que las actividades litúrgicas se deben suspender como medidas de prevención para evitar el contagio de un virus que se ha caracterizado como mortal en el mundo. Pidió a los fieles entender, comprender y acatar las medidas de las autoridades de salud, pues hay que garantizar la vida de la comunidad.

En cuanto a los velorios, entierros, bautizos, matrimonios entre otras actividades, serán analizadas para saber qué acciones tomará la Diócesis de Pereira.

