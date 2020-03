Hombres engañaron a mujer de 72 años para robarle prendas de oro en Bolívar

La Policía Nacional en el Departamento de Bolívar, logró la captura de cinco presuntos delincuentes por el delito de hurto, la recuperación de unas joyas de oro y la inmovilización de un vehículo.

Según lo narrado por la víctima, de 72 años de edad, el hecho ocurrió en el barrio abajo del municipio de Córdoba Tetón. “Llegaron a mi casa cuatro sujetos aprovechando que me encontraba sola, me ofrecieron unos artículos tales como: ventilador, ollas de cocina y cubre lecho a cambio de frascos de perfume; Seguidamente uno de las personas que estaba ahí, me preguntó que si tenía prendas de oro, yo le manifesté que sí, él me dijo que se lo mostrara porque le iba echar un líquido para comprobar si era oro o fantasía, salí a buscarlas y le entregué dos cadenas, dos anillos y un par de argollas de oro, lo echaron en un pocillo arrojándole un líquido y me manifestaron que en una hora regresaban después que las prendas estuvieran limpias”, narró la afectada.

Luego los presuntos delincuentes salieron de la vivienda con los elementos robados y se subieron en un vehículo de color verde, marca Daewoo de placas CIO-693 con rumbo desconocido.

La victima después de haberse dado cuenta que la habían engañado, salió gritando alertando a sus vecinos, quienes la socorrieron y de inmediato dieron aviso a la Policía.

Las patrullas del cuadrante activaron el plan candado en todo el municipio con el fin de dar con el paradero de estos hombres. Fue así como a la salida del pueblo, a la altura de la estación de gasolina petromil, los uniformados detuvieron un vehículo con las características descritas.

Al practicarle un registro al vehículo y a las personas, los uniformados encontraron en el automotor las prendas que minutos antes habían sido hurtadas a la mujer de 72 años, bajo la modalidad de engaño.

Los ocupantes del vehículo fueron capturados y trasladados hasta la estación de Policía, donde se evidenció que todos tenían antecedentes judiciales y ya habían sido detenidos en repetidas ocasiones por hurto, delito que vienen cometiendo en municipios y ciudades como La Paz (Cesar), Mompox (Bolívar), Codazi (Cesar), Villanueva (Guajira), Pueblo Bello (Cesar), Chiriguaná (Cesar), y Valledupar.