En Pereira se agotaron los tapabocas

El temor generalizado por la posible llegada del Covid-19 a Colombia, ha generado que los pereiranos compren, indiscriminadamente, tapabocas. De hecho, en la mayoría de farmacias y dispensarios ya no se encuentran estos elementos y los pocos que hay los venden a precios exorbitantes.

La secretaria de salud municipal, Ana Yolima Sánchez, manifestó que el desabastecimiento, posiblemente se debe a que los dispensadores prefieren no vender los tapabocas porque no es necesario que todas las personas los utilicen, solo cuando presenten signos virales o estén en contacto con alguien que los tenga.

"Las recomendaciones es que no vayan y compren una caja de tapabocas que no van a utilizar. ¿Para quién estamos recomendando el uso de tapabocas?, para las personas que tienen infecciones respiratorias, gripe o tos persistente, para esas personas el uso del tapabocas es vital. Además, no podemos hacer el uso inadecuado del tapabocas porque los profesionales de la salud son lo que deben usar tapabocas porque son los que están en contacto directo con los pacientes y si se agotan, eso sí sería un riesgo", aseguró Sánchez.

Pidió a la ciudadanía no alertarse ni comprar sin necesidad los tapabocas; lo que sí se debe hacer es el lavado constante de las manos y estar atentos a las indicaciones oficiales por parte de las autoridades de salud.