Alcalde de Manizales no acepta carta de renuncia del gerente de Assbasalud

Juan Carlos Martínez Rodríguez, gerente de Assbasalud, presentó su carta de renuncia al cargo ante el alcalde de Manizales Carlos Mario Marín, a partir del 4 de marzo de 2020, aduciendo diferentes situaciones.

De acuerdo con el documento “Assbasalud tiene hoy problemas económicas que afectan su normal funcionamiento, ocasionado en el traslado de cerca de 22.000 usuarios del régimen subsidiado de la EPS Salud Vida a diferentes EPS del régimen contributivo que por contar con su propia red no contrataron el primer nivel de atención con la ESE, causando una disminución en el ingreso por este concepto cercano a los 4.800 millones de pesos al año”.

Lea También: Capturan a 47 integrantes del grupo delincuencial Los Karma

Martínez Rodríguez aseguró que su carta de renuncia a la empresa, de la cual dependen 39.000 afiliados, no le fue aceptada por el alcalde porque estaba motivada, “como si el mandatario no quisiera que la ciudadanía se entere que a hoy por ejemplo no le conozco la cara”.

El alcalde Carlos Mario Marín en la carta de no aceptación expresa “…teniendo en cuenta que su escrito petitorio se encuentra motivado, no es procedente dar trámite a su solicitud”.

El gerente de Assbasalud expresó que va a esperar la reacción del alcalde para saber si va a inyectarle recursos porque se está hablando de vidas humanas.

Lea También: A “El Payaso” y “El Viejo” se les quitó beneficio de prisión domiciliaria

“Tengo una tristeza por no haber podido tener un diálogo directo con el alcalde, por los usuarios de Assbasalud porque no puedo tomar decisiones porque como gerente no lo puedo hacer debe hacerlo el alcalde. La entidad está en riesgo jurídico porque debo pedir certificaciones de representación legal pero me las están obstaculizando porque debo radicar la carta en ventanilla única explicando qué se va hacer y esperar hasta tres días para recibir una respuesta”.

Oficialmente Juan Carlos Martínez Rodríguez, termina su periodo como gerente de Assbasalud el 31 de marzo de 2020.

Llama la atención que la carta de renuncia del gerente tiene como fecha el 4 de marzo y la respuesta de no aceptación por parte del acalde fue emitida un día antes es decir el día 3 de marzo).

Síganos en Facebook Live e Instagram como @MagdaJimenaRíosCaracolCaldas, en Twitter @CaracolCaldas y escuche la más completa información en los 1180 AM de Caracol Radio.