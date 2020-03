¿Qué hacer con los hipopótamos del Magdalena Medio?

Ante el debate que se ha planteado en el país sobre qué hacer con los hipopótamos que se encuentran en el Magdalena Medio y que se extiende desde Puerto Boyacá hasta Puerto Berrío, por la rivera del Magdalena, la Corporación Autónoma Regional –Cornare, señala que se van a necesitar todas las alternativas posibles para atender la presencia invasora de por lo menos 70 de estos animales.

En dialogo en Medellín Hoy por Hoy de Caracol Radio, David Echeverri, biólogo y jefe del grupo de Bosques y Biodiversidad de Cornare, resaltó que se tenga ese tipo de discusiones, debido a que por años se ha dejado solas a las autoridades ambientales y municipales para atender esa problemática.

“Era algo que queríamos, a través de todo el trabajo que hemos venido haciendo en estos años, nosotros hemos venido afrontándola desde varios enfoques, casi que ha sido un aprendizaje continuo qué hacer ante esta problemática tan particular, no ha abierto varias posibilidades, y cómo nuestro ecosistema le ha favorecido a esta especie”, afirmó.

Advierte que en la zona se tiene una percepción favorable, pero alguna decisión a futuro puede entrar a perturbar la noción de lo que se tenga que hacer con ellos.

“La especie es muy carismática, tendemos a creer que, porque sale en películas, porque lo pintan de rosado, porque lo pintan sonriente, porque tiene un aspecto gordo bonachón, le reste peligrosidad o encapsulen con el comportamiento agresivo y territorial de esta especie”, dijo el funcionario.

Por sus condiciones de ser la especie más territorial del mundo y que puede generar una peligrosidad alta para las personas, también ha sido difícil adelantar un censo definitivo de cuántos hipopótamos hay en esta región.

“Es difícil, porque hacer un conteo población bajo las características de esta especie no es fácil, la población ha venido creciendo, se dice que unos 45 están en nuestra jurisdicción, pero se habla que no estemos contando unos 10 o más, porque rumores señalan que no solo los ingreso Pablo Escobar, sino que también los ingresaron personas del mismo estilo, no hay pruebas, pero si es factible, creemos que oscilan en unos 70 animales”, aseveró el biólogo Echeverri.

Confesó que estos animales ingresaron ilegalmente al país, por lo que hacen parte del Estado colombiano, en su momento lo tuvieron estupefacientes y fue quien se hizo cargo, y en la medida en que no se le entregó a nadie era de estupefacientes y luego lo asumió la entidad que reemplazo a este ente que fue liquidado: “entrar a buscarle propietario, nadie va a recibir semejante regalito, entonces, lo que nosotros hacemos cargo en el caso de prevención de lo que son los impactos posibles por la presencia de estos animales, lo que planteamos y enfatizado nuestros esfuerzos es en el proceso de esterilización y buscar zoológicos que puedan recibirlos, tenemos cinco que han sido reubicados”.

El biólogo David Echeverri, insistió en que se sigue en la búsqueda de entidades internacionales que tengan espacio para albergarlos y que tengan recursos para el traslado.

Explicó que debe ser en lugares cercanos con países vecinos, donde no sea tan complicado y que se pueda cumplir con los requisitos sanitarios, donde se puede reubicar especialmente a los hipopótamos jóvenes menores a 3 toneladas.

¿Cómo va el proceso de esterilización?

Aunque a paso lento, se ha logrado a través de los años algunos avances del proceso y reducir los costos del procedimiento de esterilización.

“En los últimos 6 años se han hecho 8 esterilizaciones, no es una tasa alta de cirugías con respecto a las cifras de natalidad, pero ha mitigado en algo a la población no este mucho más grande de lo que está ahorita. Realmente cualquier cosa con los hipopótamos es costoso, hasta el sacrificio, lo que se imaginen con los hipopótamos es costoso”, destacó.

Contó en Caracol Radio que todo este proceso ha sido un aprendizaje, debido a que la primera esterilización costo 60 millones de pesos con medicamentos, logística, médicos, la Fuerza Aérea, todo cuantificado oscilaba en 60 millones de pesos, hace cuatro años hicieron otras 2 esterilizaciones y costaron unos 23 millones cada uno, porque han avanzado en la captura, hoy en día han aprendido tanto en la captura de los hipopótamos que adelantar este procedimiento cueste entre 15 y 16 millones, todo lo que es medicamentos se tiene que importar y con el alza del dólar sale muy costoso.

Sobre las posibles alternativas dijo: “Lo que hemos concluido es que, para atender esta problemática se van a necesitar todas las alternativas posibles, ninguna es descartable. Algunos escenarios donde definitivamente tenemos que mirar si una caza de hipopótamos es viable, sobre todo cuando esté en riesgo la comunidad, es una situación difícil para emprender una labor de captura porque la Magdalena es un mundo, habrá posiciones difíciles que se va tener, esa alternativa”.

También otra opción es el sacrificio, pero para poder hacerlo hay que aplicar eutanasia, porque hay que sedarlo y hacer todo ese procedimiento se debe preparar una cirugía, por lo que sería mejor una esterilización, debido a que es igual de costoso: “no es que se va eliminar de la noche a la mañana esta especie, el mensaje debe quedar claro, sino que se ameritan un mayor estudio, de los casos que haya que hacer”.

Frente a si la carne de hipopótamo se come o se tiene algún registro, indicó: “son rumores, en Doradal hace muchos años apareció muerto uno y se los comieron, además quienes se lo comieron están vivos y cuentan el cuento. Hemos conocido versión de ganaderos que les han hecho daño en las fincas y han intentado matarlos, pero que no ha sido capaces porque no es una tarea fácil”.

Por último, persiste en que se debe avanzar a un más en las esterilizaciones, sacar animales de la zona o reubicarlos, porque se trata de una especie compleja.

