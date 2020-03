Campesinos de San José de Apartadó critican la falta de fuerza pública

El pasado sábado fue asesinado el campesino Amado Torres integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Miranda, en el corregimiento de San José de Apartadó. Este hecho causó indignación y preocupación por lo que ocurrió con la fuerza pública, quienes, según el presidente de esta vereda se negaron a llegar a la zona a hacerle los actos urgentes y por el contrario fueron los mismos campesinos quien tuvieron que trasladar el cadáver hasta el sector Caracolí donde estaban la fuerza pública esperando la caravana.

“El campesino como tal está solo, el único soldado que nosotros tenemos es Dios, es triste decirlo, pero es la realidad, porque la fuerza pública no tuvo el valor o no sé si le dio miedo o si hace falta más seguridad para ellos mismos, parece que tenemos más valor nosotros los mismos los campesinos que no tenemos una aguja para defendernos y tenemos que hacer las cosas por nuestros propios medios” recalcó señor Rogense Velosa Méndez, Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La miranda.

También reprochó la falta de presencia de la fuerza pública en el territorio para evitar este tipo de actos violentos y que incluso hace cerca de ocho meses no hay presencia del ejército en el territorio y que están completamente solos.

“La fuerza pública por allá no va, fue hace unos ocho meses porque fueron a medir las tierras de una finca para entregarla y ese momento fueron a prestar seguridad a esos señores, pero ver que la fuerza pública pase por la vereda y se queden dos o tres días, eso nunca se ve. Si llegara la fuerza pública sería mejor, pero ellos se la pasan en la base militar”, recalcó el líder social.

El señor Velosa recalcó que su territorio es bastante pacífico, pero lamentó lo ocurrido con su vecino el también líder social Amado Torres. Cabe recordar que por este hecho la policía ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien identifique a los responsables del homicidio.