Contraloría terminó recopilación de pruebas por el caso de los peajes

El alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, se reunió con Javier Noguera, Contralor delegado Intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y su equipo de trabajo, para revisar avances y aportar a la visita para la investigación relacionada con los peajes en Cartagena.

“Queremos que esto se resuelva lo más pronto posible, Cartagena no puede continuar en ese limbo de si se cumplió o no la Tasa Interna de Retorno (TIR) y de si van a continuar o no los peajes. Este tema es de nuestro interés y suministráremos a la Contraloría General de la República toda la información que requieran para un estudio objetivo y a consciencia y que esta situación se resuelva lo más pronto posible”, afirmó el alcalde de Cartagena.

La visita especial de la Contraloría General de la República duró 3 días en los que se reunieron con funcionarios de la Concesión Vial; de Edurbe, como supervisor técnico y financiero del contrato de la Concesión Vial y de su operación; y con funcionarios del Departamento Administrativo de Valorización Distrital, como coordinadores del contrato.

Estos últimos, Edurbe y Valorización, aportaron declaraciones juramentadas sobre las especificaciones técnicas y financieras de la operación plena. Además, el encuentro incluyó una visita para inspeccionar las obras ejecutadas tanto en la vía principal del corredor vial como en las complementarias (puentes peatonales, rampas) y en general se recogió información pertinente indispensable para conocer la evolución financiera de la concesión con énfasis en el recaudo de peajes y en la estructura de costos de la operación.

En la visita también participó el representante legal de la Concesión Vial con su apoderado de confianza para garantizarle los derechos como sujetos procesales investigados.

En cuanto a una información recaudada como prueba por parte del delegado intersectorial, por su volumen y porque recoge documentos de los archivos originales, serán entregados el próximo miércoles 4 de marzo a la Contraloría General.

Recordemos que este proceso que fue declarado de impacto nacional por el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba en el mes de agosto de 2019, se encuentra en la práctica de pruebas con base en las cuáles el delegado debe producir las valoraciones y determinaciones a que haya lugar tanto en referencia a la magnitud y existencia del daño fiscal, así como definir eventualmente la atribución de responsabilidad fiscal de acuerdo con lo que arroje la evidencia.