El 30% de los fallos de tutela contra las EPS en Risaralda son desacatados

Hay gran preocupación entre los representantes del Ministerio Público en esta región del país debido a que sigue siendo crítica la situación de salud que afecta no solo a los afiliados al régimen subsidiado de varias EPS, también a los del contributivo.

Esperas interminables para autorizar citas y procedimientos especializados y retrasos en la entrega de medicamentos son las principales razones por las cuales, hasta en un 50%, ha aumentado el número de tutelas que son interpuestas por la ciudadanía con el apoyo de la Personería de Pereira.

La líder de esa entidad, Sandra Lorena Cárdenas, manifestó que este incremento en las solicitudes genera un gran represamiento en los juzgados porque diariamente están ayudando a formular entre 20 y 30 acciones legales.

"Este es un tema que no termina nunca de resolverse. No hay un procedimiento adecuado para garantizar que todos los colombianos tengan un acceso adecuado a salud. Además, las EPS y las IPS, en muchos casos, no tienen la capacidad instalada para atender el número de usuarios y eso deriva en un número elevado de acciones de tutela que nos corresponde elaborar", agregó Cárdenas.

Lea también: En Pereira 17 mil viviendas están construidas en zonas de riesgo.

Asimismo, aseguró que es preocupante que el 30% de los fallos de tutela, dictados por los jueces de la ciudad, no sean acatados por las EPS en Risaralda.

"Se dificulta mucho el cumplimiento de los fallos de tutela en la medida en que se trata de medicamentos para tratamientos de enfermedades de alto costo. Se agotan las tutelas, los incidentes de desacato y no se cumple con la entrega", puntualizó.

Pidió una intervención inmediata por parte de los entes nacionales como el Ministerio y la Superintendencia de Salud para que hagan control y exijan el cumplimiento de los derechos fundamentales que tienen los pacientes.

Lea también: Productores agrícolas en Colombia podrían enfrentar procesos jurídicos.