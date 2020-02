Comerciantes de Ituango se declararon en emergencia

La asociación que agremia a comerciantes y transportadores de carga en Ituango alzaron su voz de protesta contra lo que llaman ellos un incumplimiento de la empresa constructora de Hidroituango, EPM.

Aseguran que la contingencia del año 2018 los tiene afectados económicamente, incluso al borde de la quiebra a algunos de ellos.

Recalcan que muchos han tenido que vender sus vehículos y cerrar sus negocios por las deudas acumuladas desde esa época, cuando la irregularidad en las caravanas ocasionó que mucha mercancía perecedera se dañara y algunos contratos se cancelaron por los retrasos.

El gremio incluso se declaró en emergencia económica y amenazan con entrar a paro ante la negativa de EPM de responderles por los daños ocasionados por el impacto negativo en la vida comercial del territorio, como lo aseguró a Caracol Radio Julián Uribe, representante legal de la agremiación.

“Los comerciantes y los transportadores de Ituango evidencian que fueron afectados por el proyecto hidroeléctrico Ituango por todas las pérdidas económicas que han tenido a partir del año 2018, incluso, manifiestan que se encuentran en una emergencia económica y algunos están declarados en quiebra y otros que están al borde de la quiebra”, explicó el jurista.

El abogado también dijo que ellos no se catalogan damnificados, pero sí afectados, y agregó que esa es la figura por la que la empresa constructora no ha reconocido el daño ocasionado, esto fue informado en la respuesta del derecho de petición que había hecho el gremio el pasado mes de diciembre, en el que EPM argumentó que mediante los censos hechos en el municipio habían concluido que no era necesario la reparación económica. Ante esto anunciaron que preparan un cese de actividades.

“Los transportadores nos estamos organizando como un movimiento social y próximamente anunciaremos un paro de actividades para exigir a EPM que abra una mesa de concertación y diálogo con el gremio para que responda socialmente por las afectaciones ocasionadas”, recalcó.

Finalmente aseguran que su en su momento y mediante las actas de una reunión entre el gremio y la empresa, los funcionarios de EPM reconocieron las afectaciones, pero les advirtieron que lo primordial en ese momento era atender la emergencia, ahora dicen, sienten una gran indignación porque en este momento no les quieren reconocer los daños económicos ocasionados por la mega obra.