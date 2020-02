Siguen las dificultades para el menor trasladado desde Cúcuta a Manizales

Continúan las dificultades para el pequeño de tres años que luego de ser trasladado desde Cúcuta hasta Manizales para ser atendido en una UCI de cuarto nivel, aún no han iniciado su tratamiento pues los médicos en Manizales aún no reciben la historia clínica que debe ser enviada por la clínica donde era atendido en Cúcuta.

“Resulta y pasa que ahora la historia clínica del niño la mandaron incompleta, desde la clínica no mandaron imágenes, no mandaron la resonancia, nada, eso está incompleto, lo único que llegó completo fue la orden del traslado nada más, explicó Jhonathan Ortega, padre del menor.

Agregó que en Manizales han hecho lo que está en las posibilidades de los doctores mientras hacen llegar la documentación.

“El llegó, lo metieron en la UCI normal, en la noche tuvo fiebre, tenía como dolor y le pusieron una ampolla para el dolor y el niño se quedó dormido y ahorita está tranquilito pero no lo han podido tratar porque se necesita urgente la historia clínica completa del niño, las imágenes de todos los TAC que le hicieron de la resonancia, se necesita todo”, dijo el padre.

El menor de tres años que llegó a Manizales el pasado sábad, está diagnosticado con meningitis tuberculosa y requiere atención inmediata.

Dice su padre que “el proceso ha sido bastante duro porque yo que acostumbrado a ver a mi hijo sano, completamente sano y ahorita lo miro en unas condiciones en que el niño no es capaz ni de moverse, ha sido bastante duro y peor todavía que a la EPS uno le pide una ayuda, un traslado, no lo pido yo, lo piden los médicos y ellos siempre se hacen los de la vista gorda y quieres es como dejar que los niños se mueran, no les importa si es un niño, si es una persona grande”.

El pequeño continúa recibiendo la atención para mantenerlo estable mientras pueden retomar el tratamiento.

