A nombre de la alcaldía de Sogamoso, están embaucando a los adultos mayores

La Secretaria de la Mujer e Inclusión Social confirmó que personas inescrupulosas se están haciendo pasar por funcionarios de la entidad para engañar a los adultos mayores: los obligan a que paguen unas sumas de dinero entre 200 mil pesos y 800 mil pesos, para que supuestamente sean incorporados al Programa Colombia Mayor.

“Informamos a la comunidad; en especial a los adultos mayores, tener cuidado con personas que están pidiendo recursos argumentando que si pagan serán incorporados al Programa Colombia Mayor, esto es FALSO, el programa no exige recursos y para hacer parte de él es necesario que se acerquen a la secretaría de la Mujer para su correspondiente inscripción y envío de documentos a Fiduagraria, entidad del orden nacional” sostuvo Luz Dary Calderón, secretaria de la Mujer e Inclusión Social.

Ante esta situación, la Administración municipal de Sogamoso, explicó que La incorporación a este programa, Colombia Mayor, no tiene ningún costo de vinculación. Pero sí recordó que la vinculación no es inmediata, y que debe surtir un proceso establecido desde el Gobierno Nacional, razón por la cual aseguran que los que quieran ser favorecidos, no deben pagar como requisito para acceder al beneficio, sino ser pacientes.