En Caldas no hay muerte de ganado por altas temperaturas

A propósito del anuncio hecho por FEDEGAN, donde se indica que 34.925 animales han muerto en Colombia por afectaciones climáticas, Andrés Jaramillo, presidente del Comité de ganaderos de Caldas, dijo que la región es privilegiada porque no hay lugares de temperaturas tan extremas como sucede en la Costa Atlántica y otras zonas alejadas del país, donde muchos ejemplares bovinos no soportan el intenso calor.

Señaló que en el departamento no se ha registrado ningún caso hasta ahora ya que se cuenta con buenas reservas forrajeras, aunque espera que no se prolongue mucho más el verano para que no se vean afectadas las existencias de alimento para los animales, que sufren especialmente la falta de agua para los abrevaderos, convirtiéndose es uno de los factores más determinantes para el fallecimiento del ganado.

Los departamentos donde más muertes se presentan por esta causa son; Arauca, Bolívar, Casanare, Cesar, La Guajira, Magdalena, Sucre y Tolima.

En total las pérdidas económicas superan los 30.000 millones de pesos, y 724.000 bovinos han tenido que ser desplazados por falta de comida en las 2,4 millones de hectáreas afectadas.

