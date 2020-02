Primera dama de Cartagena responde a denuncias por millonaria OPS

Diferentes opiniones se han generado en la capital de Bolívar, luego de que se conociera un contrato por orden de prestación de servicio, cuyo monto supera los $77 millones, y que se suscribió entre la administración distrital y Cinthya Pérez Amador, primera dama de Cartagena.

Al respecto, Pérez sostuvo que no es la gestora social y que este convenio es de apoyo a la gestión teniendo en cuenta la alta confianza que, en ella, tiene depositada el alcalde.

"Yo me he ganado su confianza con mi trabajo, así como me he ganado el afecto de la ciudad. Hay una tabla que dice que se puede asignar ese salario", manifestó la primera dama.

Así mismo, agregó que mientras que el burgomaestre no consiga novia ni esposa, ella seguirá oficiando como tal.