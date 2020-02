Funcionarios rechazan medida que permite ingreso del ESMAD a universidades

El anuncio del alcalde de Medellín generó opiniones encontradas en el Concejo de Medellín, pues reabre el debate sobre el actuar del ESMAD durante las manifestaciones sociales. Para el concejal Daniel Duque, esta medida del alcalde de no es adecuada.

“Manifiesto mi voz de protesta a esta decisión del alcalde. Invito a que entienda a las personas que lo eligieron, personas que creen en el cambio. Este país está cambiando al igual que el electorado, hay gente joven y diferente que está apoderándose de la política”, expresó el concejal Duque.

Para Sebastián López, concejal por el partido Centro Democrático, el uso del ESMAD es necesario el protocolo planteado por el alcalde de Medellín, pues el funcionario planteó que, en caso de alguna alteración, se debe ingresar a las universidades para reestablecer el orden.

“La protesta de be ser pacífica. El ESMAD actúa bajo 9 protocolos internacionales y más de 10 normas nacionales. La protesta pacífica y la tranquilidad no son negociables. El orden público de un estado no se puede negociar”, manifestó el concejal por el Centro Democrático.

A la decisión del alcalde sobre la autorización para que el ESMAD entre a las universidades en el caso permitido, se suma el anuncio de la llegada de 80 hombres al Batallón de Fuerza Urbana del Ejército, para mejorar la seguridad de la ciudad.