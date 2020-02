Se agudiza situación de confinamiento en pueblos del Catatumbo

Varias semanas cumplen los enfrentamientos entre el ELN y el EPL en la zona del Catatumbo, afectado varios municipios de esta subregión, entre ellos Hacarí, La Playa de Belén y Abrego. El temor ha llegado a obligar el confinamiento de algunos sectores urbanos y rurales.

La población ha solicitado a los alzados en armas cesar estas acciones que comprometen la tranquilidad de quienes hoy se ven forzados a desistir de sus actividades cotidianas por miedo a quedar heridos en medio de estos intercambios de disparos.

“Hay miedo, hay zozobra, hay mucha angustia porque no podemos salir a realizar algunas compras a veces, hay que estar en casa porque es el único refugio que hay. No logramos dormir tranquilos, cuando empiezan a echar bala nos toca meternos debajo de la cama por temor y esto no es vida” explicó una de las víctimas de la zona.

Las labores agrícolas también se han visto afectadas “no hemos podido revisar el ganado, no sabemos si está si se saltaron las cercas por temor, si han muerto, las cosechas tampoco, y esto nadie lo está viendo”, concluyó.

Solicitan la intervención de la defensoría del pueblo y la iglesia católica para que termine esta confrontación que solo ha producido violencia por el dominio de los cultivos ilícitos.