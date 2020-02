“Sentía que la vida se me iba”: Líder, Celiar Martínez

¡Gracias a la vida y a las fuerzas militares! Así exclamó el líder social Celiar Martínez luego de su regreso a la libertad, tras permanecer en cautiverio cinco meses.

Con veinte kilos de peso menos, con su fisionomía un poco cambiada producto de ese repudiable delito, cabello largo, barba y el reflejo en su cuerpo de los duros días que vivió en la espesa selva del Catatumbo, así llegó a reencontrarse con sus seres queridos.

“Yo estaba ya muy desmotivado, pensé que esto nunca iba a terminar, pensaba salvar mi alma, sentía que la vida se me iba día tras día, y solo tengo palabras de agradecimiento para quienes me rescataron” dijo en diálogo con Caracol Radio.

Y siguió “fueron días muy difíciles, de zozobra, moviéndome en moto, tapado y no sabía que querían hacer conmigo, me emborrachaban dándome vueltas y vueltas en esa moto, y así trascurrían los días. A veces leía la biblia y a ella me aferraba…”.

Indicó que nunca encontró explicación a su secuestro pero sabía que su condición de líder social era la motivación de la guerrilla del Eln para mantenerlo privado de la libertad.

“Nosotros los líderes sociales no tenemos que ver con el conflicto, como nuestra palabra lo dice, somos la representación de las comunidades, de trabajar por ellas, de debernos a ellas y querer cambiar muchas cosas, de buscar bienestar para todos por quien trabajamos” dijo.

Indicó que pese a su liberación tendrá que mantenerse distante de la región del Catatumbo, una zona que anhela pueda a futuro construir la paz y cesar la guerra, que mantienen diversos actores armados en esa área de Norte de Santander.