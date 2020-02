ILC no fabrica su propio alcohol por problemas ambientales

El gerente de la Industria Licorera de Caldas, Luís Roberto Rivas Montoya, aseguró con relación a la compra de alcoholes tipo tafia en la empresa, que existe para esto un procedimiento técnico y un protocolo para adelantar este proceso que incluye además análisis técnicos y científicos de paneles de catadores que son los que determinan cuál es el alcohol que se puede adquirir.

Indicó que este proceso permite garantizar la calidad del producto, aspecto que es fundamental para la entidad si se tiene en cuenta que deben estar con los estándares, que con relación a esta materia se manejan a nivel mundial porque son una compañía que compite especialmente en la categoría de ron con el mundo entero.

Con relación a lo publicado por el exgobernador de Caldas, Julián Gutiérrez Botero el pasado 1 de febrero en su cuenta de twitter @JGutierrezMzls “Acabo de oír el informe de la I Licorera de Caldas a la Asamblea Deptal. Dice el gerente que HAY que tener un intermediario para la compra del alcohol. Es falso. Nosotros siempre compramos directamente a los productores y lo hicimos con Panamá, Bolivia y otro. Muy sospechoso”.

Lea también: Més de $183 mil millones deben a Caldas diferentes EPS

Rivas Montoya indicó “yo creo que está desinformado y está pensando que nosotros actuamos de la misma manera como se actuaba antes en la Industria Licorera de Caldas y se ha olvidado que aquí hemos sufrido un proceso de transformación sobre todo en el área técnica donde tenemos una gerencia de abastecimiento que tiene unos protocolos y procedimientos que antes no existían y que garantizan que no existan dificultades en los procesos de abastecimiento de la compañía”.

El funcionario aseveró que el mercado nacional de producción de alcoholes está orientado hacia el carburante y que sólo hay una compañía que lo produce pero no cumple con la ficha técnica de la licorera caldense para garantizar la calidad del producto.

“No lo podemos producir nosotros porque definitivamente tenemos un problema ambiental muy grave donde no tenemos licencia porque Corpocaldas no la autoriza hasta tanto no se hagan cuantiosas inversiones, y esas inversiones, revisando el costo-beneficio, hacen casi que inviable en este momento que se puedan realizar”.

Síganos en Facebook Live e Instagram como @MagdaJimenaRíosCaracolCaldas, en Twitter @CaracolCaldas escuche la más completa información en los 180 AM de Caracol Radio.