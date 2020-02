Piden eliminar la expresión 'conflicto armado' del Museo Casa de la Memoria

Fue durante un debate sobre el presupuesto asignado para el Museo casa de la Memoria de Medellín que el concejal del Centro Democrático, Alfredo Ramos, propuso eliminar las palabras ‘conflicto armado’ de los murales, de la página web y en general del discurso del museo.

De acuerdo con el concejal dicha expresión no representa a la sociedad y tampoco aplica en Colombia según los protocolos de la Cruz Roja Internacional.

“Sitios como el Museo Casa de la Memoria son lugares que nos deben unir, infortunadamente el concepto de conflicto armado no nos une en Colombia. En el país existe un influjo del narcotráfico, hoy justificado y aplaudido en muchas instituciones”. Si seguimos así, lo que hoy ocurre en nuestros barrios, mañana tendrá la misma salida de violencias justificadas. No existe el narcotráfico bueno. Sí al reconocimiento a las víctimas, pero No a la politización de algunas instituciones, pagadas con los recursos de todos los ciudadanos", explicó el concejal.

El concejal añadió que apoyará la consecución de recursos, soportes, reconocimiento y garantías, a favor de las víctimas de la violencia; aunque dejó claro que “jamás apoyará la justificación política del asesinato o el narcotráfico, premiado con partidos políticos”.

Las declaraciones de Ramos se dieron a conocer luego de la pérdida de la membresía de Colombia Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, ante el no reconocimiento del conflicto armado en el país por parte del Centro Nacional de Memoria Histórica.