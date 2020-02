46 comparendos por infringir normas de tránsito en Cartagena

En operativos para brindar seguridad a nativos y cartageneros se impusieron 46 comparendos, cuatro de ellos por incumplir el decreto 0174 del 31 de enero del 2020, que prohíbe la circulación de parrillero hombre en ocho barrios de Cartagena.

Este plan se desarrolló en cumplimiento de directrices del alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, y en él participaron personal de la Policía Metropolitana de Cartagena, de unidades del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT y funcionarios de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana.

De acuerdo con el reporte entregado por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, en el barrio Alto Bosque (priorizado en el decreto) cuatro motociclistas infringieron la norma.

Así mismo, fueron sancionados 8 por no tener licencia de conducción, 6 por no contar con la revisión técnico - mecánica al día, 6 por no tener SOAT y 23 por incumplir la norma del pico y placa.

“Estos controles conjuntos se mantendrán con el fin de garantizar la seguridad y movilidad de los cartageneros”, señaló el secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, David Múnera Cavadía.

Con la Policía Metropolitana de Cartagena se realizaron más de 60 requisas y solicitud de antecedentes.

Los puestos de control se realizaron en los barrios Alto Bosque, Crespo, Manga, Bocagrande y El Cabrero.