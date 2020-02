Conozca las medidas que se tomarán hoy por el Preolímpico

La Alcaldía de Bucaramanga dio a conocer las medidas que se tomarán en la ciudad para la primera fecha del cuadrangular final del Torneo Preolímpico que se juega hoy en el Estadio Alfonso López.

Las puertas del estadio estarán abiertas, a partir de las 4:00 de la tarde, y pueden ingresar menores de edad; siempre y cuando estén en compañía de sus padres y deberán portar su documento de identidad.

Alerta en Floridablanca por casos de dengue

No se permitirá el ingreso de ningún tipo de alimentos o bebidas. Dentro del estadio se autorizó la venta de cerveza.

Los asistentes no podrán portar camisetas o distintivos de equipos de fútbol que no sean las selecciones que están disputando el cuadrangular. Tampoco se podrá utilizar mascaras u otro elemento que no permita la identificación de las personas.

Además está prohibido el ingreso de correas con hebillas o chapas.

Identifican víctimas de sicariato en Floridablanca

Tránsito Bucaramanga hizo un llamado a los asistentes para que lleguen al estadio en transporte público y no lleven vehículos, ya que los parqueaderos no están habilitados.

Dispositivo de seguridad

La Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó que serán 500 los uniformados que se encargarán de custodiar este evento y así garantizar que se dé en completa normalidad.

Además se instalará un Puesto de Mando Unificado desde las 3:00 de la tarde que será encabezado por la dirección municipal de Gestión del Riesgo.