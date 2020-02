Líderes sociales niegan vínculos con los grupos ilegales de la Sierra

Los 48 líderes sociales de las veredas de la Sierra Nevada de Santa Marta, llegaron hasta la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía para rechazar las supuestas declaraciones de la secretaria de Seguridad y Convivencia del Distrito, coronel (r) Sandra Vallejos Delgado, quien habría asegurado que los grupos ilegales de la Sierra Nevada son liderados por uno de sus compañeros.

Se trata del líder cívico Fredy Carrillo Castillo, quien también se presentó ante la URI de la Fiscalía para solicitarle a las autoridades judiciales las investigaciones que tiene en curso y de las que la coronel (r) mencionaba, al parecer, en una entrevista a un medio de comunicación de la ciudad.

El empresario llegó acompañado de su abogado y de varios líderes sociales, quienes aseguraron no tener pendientes con la justicia y que declarar a uno de ellos como cabecilla de Los Pachencas, “podría traer repercusiones a sus comunidades”.

Sandra Vallejos Delgado habría informado en la entrevista que el objetivo de la fuerza pública era capturar a los cabecillas de Los Pachencas, mencionando a un sujeto apodado como Pinocho, que es el seudónimo de Fredy Carrillo.

“Tenemos otros objetivos. Está 80 y alias Pinocho, a los cuales ya hay una acción directa contra ellos. Los estamos buscando, estamos ofreciendo recompensa para la captura de estos individuos”, señaló la Secretaria de Seguridad y Convivencia del Distrito.

Frente a estos señalamientos, los líderes sociales indicaron que la información es desacertada.

“Hemos trabajado en una buena labor por más de tres años. Nosotros no pertenecemos a grupos armados ni tampoco le colaboramos. Las declaraciones son muy fuertes porque empañan la imagen de nuestras comunidades, la de todos los líderes”, dijo Alex Pinzón, líder social de la vereda Calabazos.

Por su parte, Castillo Carrillo aseguró que desde que llegó a esta zona del país ha luchado por sacar adelante el trabajo de los líderes campesinos de la Sierra Nevada.

“Vine a darle cara a la justicia. No soy un bandido para esconderme, mi trabajo es con la comunidad y no con las bandas criminales que tanto he denunciado ante la Fiscalía. Me dice mi abogado que la coronel retirada no tiene ningún requerimiento judicial en mi contra y que hará las respectivas investigaciones. Pienso que antes de entregar estas declaraciones, debe pensarse en las repercusiones que puede traer para mí”, indicó Fredy Carrillo.

Los líderes de la Troncal aseguraron que están dispuestos a trabajar de la mano de las autoridades y del gobierno departamental para desmantelar a través de denuncias a los grupos armados.

“Nosotros estamos apoyando la operación Odín, en buena hora llegará a esta zona de la Sierra Nevada. Estamos a la espera de un consejo de seguridad para saber de qué manera nosotros los líderes podemos apoyar en esta nuestra estrategia de las autoridades para acabar la delincuencia que tanto nos ha azotado”, expresaron los dirigentes cívicos.