La barranquillera que enseñó a bailar champeta a Shakira para el Super Bowl

Liz Dany Ocampo, de 18 años, es la joven nacida en Barranquilla y la que afrontó el reto de enseñarle a Shakira a bailar champeta, ritmo musical que la artista expondrá esta noche en su show central del Super Bowl.

La cantante resaltó a la joven y talentosa bailarina a través de un vídeo en sus redes sociales, afirmando que es "una tremenda profe, echada pa' lante y que mantiene a su familia a través de la danza y que ahora quiere aprender a hablar inglés".

En diálogo con Caracol Radio, Liz Dany, relató que gracias a las redes sociales, Shakira resultó asombrada por la capacidad de baile que tiene la joven nacida en Barranquilla y que reside en el barrio Soledad 2000, del vecino municipio, y a quien varias exreinas del Carnaval han buscado para que les enseñe a bailar champeta.

"Ella vio los vídeos y me llamó para ser su profesora de Champeta y otros ritmos y luego me pidió que me quedara con ella para ser su bailarina en eventos como la final de la Copa Davis y ahora el Super Bowl", expresó la joven egresada del Colegio Dolores María Ucros de Soledad.

Entre las anécdotas mientras le enseñaba a bailar champeta a Shakira recuerda que la cantante a veces no podía hacer algunos pases por lo que siempre la motivaba aunque resaltó que "es una mujer que se prepara bien y muy correcta en sus cosas. Cada vez que se equivocaba mandaba a comenzar de nuevo".

La joven profesora de baile aseguró que el entrenamiento para el show del Super Bowl "ha sido duro pero el esfuerzo valió la pena".