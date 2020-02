Por amenazas, una periodista y líder social salió del municipio de Ituango

María Eugenia Durango, periodista de la Radio Nacional de Colombia y presidenta de la JAC de la vereda Chapinero - El Turco, estaba reportando la preocupante situación de orden público en el municipio de Ituango, lo que generó que un grupo armado ilegal, el cual no se identificó, le comenzara a enviar menajes de WhatsAp amenazantes en los que le daban 24 horas de plazo para que abandonara esa localidad del norte de Antioquia o sería víctima de un ataque.

La comunicadora y líder social, aseguró que entre los mensajes le solicitaban que tenía que sostener una reunión con los ilegales debido que ella, supuestamente apoyaba un grupo contrario a quienes le estaban amenazando y por ello la mujer también ella tenía problemas. Allá delinque Clan del Golfo, Caparros, disidencias y delincuencia común.

“Dicen que van a mandar por mí, que ya saben dónde estoy. Parece que no les gustó mi respuesta de decirle categóricamente que no me voy a encontrar con ellos en ningún lado y que debía salir en 24 horas y que ese tiempo me daban”, explicó la Comunicadora.

María Eugenia, salió del municipio con sus cuatro hijos y solo con la ropa de cada uno de ellos, lo demás, espera recogerlo en otro momento, pero por la inseguridad que vive Ituango, aseguró no querer volver a lugar donde un día pensó que iba a desarrollar su proyecto de vida personal y profesional.

“He estado ante la Unidad de Protección exponiendo mi caso y estoy a la espera de respuestas para mí. Las autoridades han estado muy pendientes de lo que necesite. También debo buscar un lugar donde ubicarme ante la situación de seguridad”, recalcó la señora Durango.

#ComunicadoFLIP | María Eugenia Durango, periodista de la estación radial de Ituango, tuvo que salir del municipio por fuertes amenazas.



Rechazamos estos hechos y le solicitamos a @UNPColombia que implemente medidas de protección de emergencia.



>>https://t.co/vK9vQ1SqF2 pic.twitter.com/TY6liVpqJV — FLIP (@FLIP_org) January 31, 2020

Dijo también que, La emisora Radio Nacional de Colombia, surgió luego de la firma de los acuerdos de paz. Esta amenaza podría estar relacionada con la que tienen los excombatientes de la antigua guerrilla d las Farc en el ETCR de Santa Lucía y lo que les obligó a 62 de ellos a abandonar la zona.