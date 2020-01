Por incendio se disparan los niveles de calidad del aire en Medellín

Durante la noche del jueves y la mañana de este viernes, las estaciones de monitoreo de calidad del aire han reportado picos elevados de contaminación atmosférica. Esto se ha reportado en los ceilómetros y la información entregada por la red de ciudadanos científicos de los municipios del norte del Valle de Aburrá.

Sistema de Alerta Temprana relató que este incremento de contaminante obedece a partículas asociadas a un gran incendio forestal en el municipio de Gómez Plata.

El Siata analizó los incendios no controlados, las cámaras térmicas y observó el ingreso de una masa de aire cálido con alta carga de material particulado desde el nordeste de Antioquia y con desplazamiento norte – sur.

Esta situación, por la que incluso se reportan fuertes olores, podría generar que las estaciones de monitoreo de calidad del aire pasen a color naranja sin que signifique que se genere un estado de alerta, porque obedece a condiciones externas y temporales en el territorio metropolitano, dice el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Dapard atiende el incendio

El Dapard, encargado de la atención de emergencias en Antioquia, explicó que aún no se ha cuantificado el número de hectáreas afectadas por un incendio de cobertura vegetal de gran extensión que se presenta entre los municipios de Santo Domingo y Gómez Planta, en Puente Gabino, desde las 10 de la mañana de este jueves 30 de enero.

De acuerdo con la información suministrada por el director del Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres, Jaime Enrique Gómez, el incendio podría deberse a las fuertes temperaturas que se registran en la zona y a la posible intervención antrópica por quemas agrícolas en un sector de pasto y helechos.

Cerca de 25 hombres pertenecientes a los Cuerpos de Bomberos de Santo Domingo, Guadalupe, Remedios, Cisneros, Yolombó y San Roque, trabajaron todo el día para evitar que las llamas se propagaran.

A las 6:35 de la tarde se dio la orden de retirar al personal debido a las condiciones topográficas del terreno y a la falta de luz, lo cual pondría en riesgo a los bomberos, indicó el titular de la dependencia departamental.

El funcionario manifestó que de no apagarse el incendio esta noche a causa de las bajas temperaturas, este viernes a las 6 de la mañana se estarían reanudando las labores. El Dapard en permanente comunicación con el Cuerpo de Bomberos y la Oficina de Gestión Ambiental de Santo Domingo, recomendó realizar caminos cortafuegos para evitar que el incendio se propague hacia otras zonas.