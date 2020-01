Invasión de perros y gatos en el centro de Cúcuta

Para los habitantes del barrio La Cabrera en la comuna diez de Cúcuta la llegada de perros y gatos los tiene al punto del colapso.

Según los residentes diariamente llegan a este sector entre cuatro y cinco gatos que son adoptados por habitantes del barrio y entre dos y tres perros a quien por familias van cuidando, pero para quienes viven ahí el dinero ya alcanza para mantenerlos.

Martha Maldonado, líder del sector aseguró que han tratado de contactar ayuda desde la administración municipal pero la respuesta ha sido negativa “dicen que no hay dinero, que no tienen como ayudarnos con tantos perros y gatos, que por ahora no hay plata y el problema es para nosotros como comunidad”

Los habitantes de este barrio advierten que ya tienen identificados varios vehículos que tarde de la noche llegan a un punto específico y dejan los animales botados, ante esto han dicho que pedirán el acompañamiento de los uniformados del cuadrante para lograr frenar la llegada de más animales.

En Cúcuta una de las principales dificultades radica en la falta de un albergue para la tenencia de perros y gatos.