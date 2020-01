La imagen y el cine harán parte del Hay Festival Cartagena

Recordada por su papel en El laberinto del fauno, película dirigida por Guillermo del Toro y ganadora de tres Premios Óscar, y protagonista de la reconocida cinta mexicana Y tu mamá también, Maribel Verdú es la actriz española que más nominaciones a los premios Goya ha recibido. Su conversación con Roberto Pombo, director de El Tiempo, será la charla de apertura al Hay Festival Cartagena de Indias que celebra su edición número 15.

También estará el español Fernando Trueba, ganador del Premio Óscar a mejor película en lengua extranjera por La Belle Époque, una historia que tiene lugar en tiempos del franquismo en España. Trueba hablará de su trayectoria cinematográfica desde su primer rodaje Ópera Prima, los 9 premios Goya, además de su experiencia como presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España el reconocimiento como Caballero de las Artes y las Letras de Francia entre otras. Posteriormente, Trueba se encontrará con el escritor antioqueño Héctor Abad Faciolince para hablar acerca de su más reciente proyecto el rodaje de El olvido que seremos, película basada en la obra de autobiográfica del colombiano.

Otro ejemplo de la relación entre literatura y cine lo trae el francés Philippe Claudel, escritor y director de cine, autor de reconocidas obras como Almas grises y El informe de Brodeck, libros que lo han convertido en uno de los autores franceses más llamativos del momento, y director de la película hace tiempo que te quiero, ganadora de un premio César.

Claudel charlará con Felipe Restrepo Pombo sobre sus últimas novelas, Inhumaines (2017) y El archipiélago del perro (2018), donde Claudel recurre a la fábula para cuestionar la faceta más absurda y alienante de nuestra existencia, trazando con sutileza una crítica mordaz de la sociedad actual.

También hará parte del festival uno de los autores contemporáneos en hebreo más leídos, Etgar Keret, escritor, guionista de televisión y director de cine, quien traerá gracias a su conversación con el director y editor Diego Rabasa el universo creado en su literatura y sus películas que está lleno de una serie de situaciones extraordinarias a la vez que perfectamente cotidianas.

Cuatro proyecciones, historias de cine y letras

Además de las charlas de escritores y cineastas sobre sus universos literarios y audiovisuales, se presentarán, todos los días en el marco del Hay Festival una serie de documentales y largometrajes de ficción a propósito de las conversaciones con escritores y directores invitados, en el Multiplex Plaza de Bocagrande.

A propósito de la conversación entre Alberto Mangel y la escritora canadiense Margaret Atwood, se presentará el documental Margaret Atwood: A Word after a Word after a Word is Power el documental que profundiza en la historia de Atwood, su infancia en el campo canadiense, sus primeros años como poeta en Harvard, y más tarde en Toronto. Las principales obras de Atwood se entrelazan con la narración del documental, revelando los factores personales y sociales que han influido en sus narrativas. Los codirectores/productores Nancy Lang y Peter Raymont presentarán la película y participarán en una sesión de preguntas y respuestas. Jueves 30 de enero 10:00 – 11:30 h Multiplex Plaza Bocagrande (sala 5) Proyección del documental Margaret Atwood: A Word after a Word after a Word is Power

Del director español Fernando Trueba se proyectará el filme La niña de tus ojos (1998) una de sus películas más aclamadas, protagonizada por Penélope Cruz, Antonio Resines, Jorge Sanz. Nominado a dieciocho Premio Goya, de los cuales ganó siete, incluyendo el de mejor película. Viernes 31 de enero 10:00 – 12:00 h Multiplex Plaza Bocagrande (sala 5).

En esta ocasión, El sendero de la anaconda, será presentada por Wade Davis, uno de los protagonistas de este documental que muestra la belleza y diversidad del Amazonas, de la mano del antropólogo Martin von Hildebrandt. Ambos emprenden un viaje para recorrer las comunidades indígenas del río Apaporis, siguiendo la senda tomada en su momento por el mentor de Davis, Richard Evans Schultes. Dirigida por Alessandro Angulo. Sábado 1 de febrero 15:00 – 16:30 h MultiplexPlaza Bocagrande (sala 5) Proyección de El sendero de la anaconda, presentada por Wade Davis

El editor y director mexicano Diego Rabasa presenta los cortos documentales Nosotras dirigido por Natalia Beristaín en donde se le da voz a los familiares de mujeres víctimas de feminicidio en México, y Sin tregua en donde Rabasa aborda el problema de la desaparición forzada en México, una situación que ha llegado a un punto crítico tras la guerra contra el narcotráfico que inició en 2006. Ambos cortos fueron producidosen México por la plataforma El día después, iniciativa del actor mexicano Diego Luna para visibilizar las problemáticas sociales en México. Domingo 2 de febrero 10:00 – 11:00 h Multiplex Plaza Bocagrande (sala 5).