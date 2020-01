Víctimas de los Quiroz en Cartagena llevan 7 meses sin recibir subsidios

Pese a las órdenes emitidas por un Juez de Control de Garantías y los compromisos pactados con la Alcaldía, los propietarios de apartamentos ubicados en los 16 edificios que fueron construidos ilegalmente por el denominado Clan Quiroz en Cartagena, siguen en incertidumbre.

De acuerdo a Guillermo Fierro, una de las personas que tuvo que salir corriendo de su inmueble en el edificio Villa Vanesa en el barrio Escallón Villa, lleva actualmente 7 meses sin recibir ningún tipo de subsidios.

Además, también manifestó que les siguen cobrando servicios públicos, y lo que es peor aún, los bancos no han querido congelar sus créditos sin importar que sus propiedades están en edificaciones que se encuentran en alto riesgo, e incluso algunas a punto de ser demolidas.

Lea también: Taxista herido por desplome de balcón frente a la Alcaldía de Cartagena

“Estamos viviendo arrendados y muchos viven recostados donde familiares. No sabemos a ciencia cierta con este tema de los edificios, ya que el año pasado la Universidad Nacional hizo unos estudios donde concluyó que ocho construcciones de Los Quiroz debían ser demolidas. Los resultados de dichos estudios todavía no han sido socializados porque no era del alcance del contrato suscrito por la anterior administración”, sostuvo Fierro.

Ante toda esta situación, los propietarios de apartamentos de los edificios construidos sin el lleno de los requisitos por la familia Quiroz, protestarán en la alcaldía de Cartagena el próximo jueves 30 de enero para pedir soluciones.