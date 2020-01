No era procedente vigencias futuras para aseo y vigilancia: Martha Seidel

“No es viable hacer una solicitud de vigencia futura en el último año del periodo de gobierno del Alcalde", afirmó la ex funcionaria Martha Seidel.

De acuerdo con lo manifestado por la ex secretaria general, los procesos celebrados para llevar a cabo la contratación de los servicios de aseo y vigilancia, para las sedes administrativas e instituciones educativas del Distrito de Cartagena, se realizaron por primera vez en el año 2018 y se adjudicó apropiando unas vigencias futuras del año 2019.

“El plazo contractual establecido fue el resto de la vigencia de 2018 y 8 meses de la vigencia 2019, luego se adicionaron y prorrogaron estos contratos de conformidad con la ley, para tener garantizada la prestación de estos servicios hasta el día 31 de diciembre de 2019, razón por la cual no podría, ni prorrogarse ni adicionarse más.” y aclaró “la ley 819 de 2003, en su artículo 12, literal C, contempla la prohibición expresa, de aprobación de vigencia futura en el último año de gobierno del respectivo alcalde o Gobernador.

De acuerdo con lo anterior, no era jurídica ni presupuestalmente procedente, adicionar o prorrogar, para la vigencia 2019-2020, los contratos de Aseo y Vigilancia, según Seidel.

“Ahora bien, la vigencia futura solicitada y aprobada para el concejo en el 2018, para el año 2019, solo alcanzo para 8 meses de este ultimo año, por las mismas limitaciones del presupuesto, por lo tanto no era posible extenderla hasta el 2020”, sostuvo la exfuncionaria.

Lea también: Piden supervisar contratación de Seguridad Privada en Alcaldía de Cartagena

De igual forma, la exsecretaria general dijo que se dejaron publicados los pre pliegos tanto para la contratación del servicio de Aseo como de Vigilancia, la administración actual podía resolver observaciones, hacer las modificaciones q a bien tuviera y publicar de esa manera los pliegos definitivos.

Con respecto a la reunión sostenida en el mes de diciembre con la actual secretaria general de la Alcaldía, la exfuncionaria aclaró “la alternativa que me propuso la actual secretaria no era viable no era posible hacer una reserva presupuestal para dejar vigente el contrato. Les expuse nuevamente, tal y como se había hecho en reuniones anteriores dentro del marco del proceso de empalme, las limitaciones jurídicas y presupuestales, para extender los contratos más allá del periodo contractual pactado, atendiendo los limites jurídicos y presupuestales del ultimo año de gobierno del Alcalde”, puntualizó.