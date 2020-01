Amenazan de muerte a líder cafetero de Risaralda

Se trata de Edier Ramos, quien hasta hace unos días era el gerente de la Asociación de Cafés Especiales Asocafé Tatamá del municipio de Santuario; él desde el mes de noviembre denuncia ser víctima de amenazas de muerte a través de mensajes a su teléfono celular. Lo más preocupante es que, según las intimidaciones, exigían su renuncia en la asociación para no atentar contra él o su familia.

"He recibido amenazas, al inicio creí que era un juego de mal gusto y no le puse mucha atención; sin embargo, ya las intimidaciones han sido mayores desde esta semana y me tocó renunciar a mi trabajo. No sé a quién le puede interesar que nosotros reclamemos los derechos de los cafeteros", puntualizó el líder.

Las autoridades de Policía han brindado un esquema parcial de protección a este líder cafetero y a su familia mientras se adelantan los procesos investigativos para determinar las causas de las amenazas. Por ahora, Ramos abandonó su puesto y espera que con ello concluyan las intimidaciones.

