Piden ampliar horarios en el paso en vías del suroeste

Juan Fernando Lema, alcalde del municipio de Betulia, solicitó al Gobierno Nacional ampliar los horarios del paso para vehículos en las vías del suroeste de Antioquia, subregión que completa 7 meses con pasos restringidos.

De acuerdo con el mandatario local la dificultad persiste en el kilómetro 9 conocido como Majagual en donde hay perdida de la banca.

Actualmente el paso en el sector de Sinifaná está habilitado de 6 am a 9 am y de 3 de la tarde a 6 pm, con lo cual no están conformes los habitantes de esta zona.

“Pedimos que se analice la posibilidad de ampliar esos horarios, tenemos muchas dificultades en varios sectores, esto nos tiene muy afectados desde hace siete meses, estamos muy afectados”, precisó el alcalde.

Los transportadores de carga también expresaron su preocupación pues suman millonarias pérdidas desde que sucedió el primer cierre a comienzos del año 2019.