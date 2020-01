Prohíben ingreso de hinchas con camisetas de clubes al Torneo Preolímpico

Con el objetivo de evitar riñas al interior del Estadio Hernán Ramírez Villegas, se tomó la decisión de prohibir el ingreso de personas que lleven puesta la camiseta de algún equipo local o internacional; asimismo, otras medidas fueron acordadas como la restricción de ingreso a niños menores de cinco años y la no habilitación de parqueadero en la zona contigua al escenario deportivo.

"Solo camisetas de las selecciones que están participando en el torneo como Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador o Chile, no se podrá ingresar con las camisetas de clubes. Por otro lado, no podrán ingresar los bebés de brazos, solo los mayores de cinco años y mucha atención porque la zona que antes se usaba para parquear enseguida del Estadio ya no estará habilitada, tocará buscar en otros lugares o ir en Megabús", explicó Sergio Moncada, director de Cordep.

Asimismo, invitó a los hinchas a comprar los boletos de entrada al Estadio con tiempo para evitar inconvenientes debido al alto flujo de turistas que se espera en la capital risaraldense.

MOVILIDAD:

Durante el Torneo Preolímpico disminuirán los retenes y grandes operativos viales en las zonas álgidas de Pereira. Esta es una de las medidas que se adoptó desde el Instituto de Movilidad para evitar generar caos vial y grandes congestiones vehiculares.

Sergio Alexander Trejos, director de la entidad, explicó que todos los agentes de tránsito van a trabajar articuladamente para brindar una excelente experiencia tanto a los deportistas como a quienes visiten la ciudad.

También indicó que no van a permitir que ningún vehículo se estacione mal en las calles de Pereira, especialmente las que están contiguas a los lugares donde se van a desarrollar los eventos deportivos para garantizar el normal flujo de carros.

TURISMO:

El Torneo Preolímpico traerá importantes beneficios económicos para Pereira en materia de turismo; así lo manifestó el mandatario local, Carlos Maya, quien aseguró que ya todo está listo para que propios y visitantes disfruten de este evento deportivo de talla internacional.

Asimismo, resaltó que la variedad de hoteles, restaurantes y lugares turísticos que hay en la capital risaraldense van a jugar un papel muy importante durante estos días.

Además, invitó a todas las personas para que disfruten esta fiesta deportiva en paz y recordó que 150 uniformados de la Policía Nacional llegaron para reforzar la seguridad en los escenarios deportivos, de entrenamiento y los sitios de alojamientos.