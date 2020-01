Concejo se opone a la propuesta de recibir basuras de Bucaramanga

No es factible recibir los desperdicios de Bucaramanga ni de ninguna otra ciudad, esto es lo que está diciendo el Concejo de Cúcuta.

El presidente de la corporación Nelson Ovalles le respondió al alcalde Jairo Yañez, quien había realizado el ofrecimiento de forma pública quien vio un atractivo en esta posibilidad para el ingreso de recursos económicos.

El argumento del munícipe son los altos niveles de contaminación que vive esta zona de frontera y las implicaciones que esto tiene para la ciudad.

“Somos respetuosos al decir que no estamos dispuestos a que esto pase, el alcalde debe entender que estamos pasando por niveles de contaminación que no se han podido resolver. En medio de esta situación, hay que entender que no es viable. Si esto fuera tan atractivo otras ciudades estarían detrás de esta iniciativa y esto no está ocurriendo”.

De igual forma destacó que “lo que hay que buscar es atender lo que ocurre en los afluentes hídricos con la contaminación y otros problemas ambientales que estamos enfrentando”.

Ningún desperdicio a pesar de ser clasificado podrá entrar a la ciudad por la falta de estudios medioambientales, indicó el concejal, quien pidió al burgomaestre buscar otras alternativas para el ingreso de recursos económicos a la ciudad.