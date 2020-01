Pese a la ola de calor en Pereira no habrá racionamiento de agua

Las fuertes temperaturas que se han registrado durante los primeros días del 2020, no han sido un factor que afecte el nivel de agua en el caudal del río Otún, a la altura de la bocatoma, el cual es de 7,7 metros cúbicos por segundo, lo que permite una operación normal sin amenazas de suspensión del servicio de agua o racionamiento.

"A pesar de la intensa temporada de calor que vive por estos días la ciudad de Pereira, la empresa de acueducto y alcantarillado no contempla ningún tipo de racionamiento. Estamos teniendo para hoy caudales cercanos a los 7.500 litros por segundo, nosotros consumimos alrededor de 1.200 litros por segundo, así que no hay inconveniente alguno. Debemos destacar la capacidad de regulación que tiene nuestra cuenca, lo que nos permite estar tranquilos ya que, pese a las altas temperaturas, no vamos a tener problemas de desabastecimiento", confirmó Leandro Jaramillo, gerente de Aguas y Aguas de Pereira

No obstante, es indispensable que cada ciudadano sea consciente de la cantidad de agua que usa diariamente en sus labores cotidianas para evitar malgastar este líquido vital y no atentar en contra del medio ambiente.

